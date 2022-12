Dansk våbensmuglers sag indbringes for Højesteret

Niels Holck deltog i nedkastning af våben over den indiske delstat Vestbengalen i 1995.

Men på trods af de mange år har Rigsadvokaten endnu ikke taget stilling.

For at få sat skub i sagsbehandlingen har danskerens advokat bedt domstolene om at fastsætte en frist på tre måneder til Rigsadvokaten.

Enten skal Rigsadvokaten afslutte sin undersøgelse om udlevering, eller også skal der træffes en afgørelse om forældelse af sagen, lyder kravet.

Når det gælder spørgsmålet om at rejse tiltale eller ej, har sigtede borgere mulighed for at få retten til at skride ind overfor anklagemyndigheden med en frist, når en sag er ramt af sneglefart.