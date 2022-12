Psykolog fra spiralsag er på liste over indflydelsesrige kvinder

Kvinden er Naja Lyberth, der ifølge KNR var den første kvinde, som talte åbent om en praksis i Grønland fra 1960’erne, hvor grønlandske piger og kvinder fik opsat spiraler - et præventionsmiddel.

Det gjaldt også grønlandske elever, der opholdt sig i Danmark på blandt andet efterskoler.

I alt kan omkring 4500 piger og kvinder være blevet omfattet af den praksis - mange uden samtykke.

Det britiske medie skriver om Naja Lyberth, at hun fører kampagne for at hjælpe disse kvinder. Flere af dem mistænker, at spiralen er årsag til deres fertilitetsproblemer.