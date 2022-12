Sigtede for drab på gravid får forlænget fængsling

Ved retsmødet tirsdag begærede anklageren, at dørene skulle lukkes. Til trods for protester fra pressen valgte dommeren at følge anklagerens ønske.

Derfor var det kun muligt for den fremmødte presse at overvære afsigelsen af kendelsen.

Ved kendelsen oplyste dommeren, at mandens fængsling blev forlænget, da retten mener, at der er risiko for, at han ellers vil flygte ud af landet eller forsøge at påvirke sagen.

En 33-årig afghansk kvinde, der er sigtet for medvirken til drabet, har frivilligt valgt at forlænge fængslingen i fire uger.