Far tiltalt: Solgte datter, fik hende omskåret og tvangsgift

Under opholdet skulle de gå i koranskole og blev udsat for vold, lyder anklagen.

Blandt andet skal en koranlærer i Nairobi i et halvt år have udsat børnene for grov vold dagligt, hvilket faren var vidende om og ifølge tiltalen også opfordrede til.

Faren skal også have solgt den da 12-årige datter til en cirka 40-årig mand på et marked i Nairobi, så manden voldtog hende.

Under rejsen til Kenya skal faren også have forsøgt at tvinge den 12-årige pige til at blive gift med en mand på cirka 75 år.

Ifølge anklageskriftet blev pigen placeret i en lejlighed med for hende primært fremmede mennesker, og hun talte ikke sproget. Flere gange blev hun præsenteret for den ældre mand og oplyst, at hun skulle gifte sig med ham.