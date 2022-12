Pludselig står man alene med ansvaret for et ældre menneske, som har brug for hjælp.

Den virkelighed får mange, som ellers er på vej til at blive enten social- og sundhedsassistent eller er i gang med den kortere social- og sundhedshjælperuddannelse, til at opgive en fremtid i ældreplejen, som ellers råber på flere hænder – både nu og i fremtiden.