10/12/2022 KL. 14:30

For abonnenter

»Vi er ikke ude på at sætte en kæp i hjulet på deres fest«

På Roskilde Katedralskole skal en række tiltag hindre ungdommens berygtede alkoholkultur. Ifølge en lektor er er det den helt rigtige vej at gå, men hvad synes eleverne? Jyllands-Posten inviterede sig selv med til gymnasiefest for at se, hvordan eleverne fester under mere ædruelige rammer - og hvor ædruelige de i det hele taget er.