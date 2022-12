Bombetrussel fik politi til at tømme fly efter landing i København

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til, andet end at vi vurderer den slags fra gang til gang, og så handler vi ud fra de oplysninger, vi har, siger Espen Godiksen.

Københavns Lufthavns presseafdeling har oplyst til TV 2, at flyet kom fra Polens hovedstad, Warszawa.

Den resterende flydrift er genoptaget uden problemer, skriver mediet.

Det var omkring klokken 23.00, at Københavns Politi bekræftede på Twitter, at et fly var blevet rømmet.

- Vi er til stede i Københavns Lufthavn i forbindelse med en trussel mod et fly. Flyet er tømt for passagerer, og vi har indtil videre intet mistænkeligt fundet, skrev politiet.