- Vi har nu fået et dækkende billede af eventområdet, og jeg er meget ked af situationen, som er dybt beklagelig og kritisabel, siger borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), i pressemeddelelsen.

Deloitte udtaler blandt andet kritik af, at grundlæggende principper for dokumentation og godkendelse af udgifter på det kommunale kreditkort ikke er blevet overholdt.

Samtidig får ledelsen i kommunen kritik for ikke at have været opmærksom på den mangelfulde praksis.

Søren Thorst har i forbindelse med undersøgelsen fået en advarsel for ikke at have fulgt de administrative procedurer og forretningsgange i forhold til brugen af eventområdets MasterCard.