Begge har anket dommen på stedet med påstand om frifindelse. Mandens forsvarer tilføjer, at straffen subsidiært bør formildes.

Forældreparret var tiltalt for at have misbrugt to af deres fælles børn seksuelt. Tidligere mandag blev de kendt skyldige i et af forholdene.

Det drejer sig om parrets dreng, der er blevet udsat for overgrebene over flere år, indtil han som otteårig blev fjernet fra hjemmet. Det er desuden ham, der er tilkendt godtgørelsen på 150.000 kroner.

I det andet forhold var der tale om pige, hvis forklaring ifølge retsformanden har været troværdig. Retsformanden siger dog ved oplæsningen af kendelsen, at pigens hukommelse var meget begrænset, og at vidneforklaringen var udetaljeret.