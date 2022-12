Tidligere minkavler har tabt sag om erstatning for vindmøller

Den nærmeste vindmølle fra mandens bolig var 561 meter væk. Dermed overholdt den akkurat reglerne, som tilsiger, at den skulle være mindst 560 meter væk.

Der var dog ikke regler for afstandskrav og støjværdier for minkfarme. Derfor kunne det ifølge Retten i Herning ikke udelukkes, at den naboretlige tålegrænse kunne være overtrådt.

Men det kræver, at det er godtgjort, at der er en årsagssammenhæng mellem opstillingen af vindmøllerne, og det, at manden lukkede for minkfarmen i 2018. Og det har retten ikke fundet.

Manden så en ændret adfærd hos minkene umiddelbart i forbindelse med, at vindmøllerne blev taget i brug. De begyndte at slås, og han konstaterede problemer med parringen, abort, misdannelser og øget dødelighed.