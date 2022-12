Forældrepar kendt skyldige i seksuelt misbrug og vold

En mor og en far er mandag ved Københavns Byret kendt skyldige i seksuelt misbrug, blufærdighedskrænkelse og vold mod deres børn.

Et nævningeting har fundet det bevist, at forældreparret har misbrugt et af deres fælles børn seksuelt over flere år, indtil drengen som otteårig blev fjernet fra hjemmet.

Den 49-årige kvinde og den 54-årige mand var også tiltalt for at have voldtaget et andet af parrets børn. Det forhold er de dog frifundet for.