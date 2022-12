Retssagens opstart blev i november forsinket, da Folketinget igen skulle ophæve Messerschmidts immunitet, for at retssagen kunne køre.

Det skyldtes, at der nåede at være folketingsvalg, inden sagen skulle begynde i retten, og at Messerschmidt dermed fik immunitet på ny.

Omdrejningspunktet for sagen er et DF-sommergruppemøde på Color Hotel i Skagen i 2015.

I den forbindelse blev der efter ansøgning fra Morten Messerschmidt udbetalt penge fra EU-partiet Meld. De skulle finansiere en EU-konference, som fandt sted under mødet.