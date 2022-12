2328 borgere koster kommuner mere end én million om året

Det siger Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark.

- Hvis vi ikke passer på, vil specialområdet have ædt så stor en del af kommunens samlede budget, at det går markant ud over folkeskolen og andre ting på normalområdet, siger Niels Nybye Ågesen til mediet.

Før folketingsvalget blev der nedsat en ekspertgruppe, der skal se nærmere på problemet.

Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor ved Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - er formand for ekspertudvalget.

Han peger over for DR Nyheder på, at stigningen blandt andet skyldes højere priser på private botilbud, som kommunerne benytter.