Nyt råd vil tage sundhedsvæsenets svære valg

- Det store pres, som sundhedsvæsenet oplever, har gjort det klart, at der er brug for debat om prioriteringer for at fremtidssikre sundhedssektoren.

- Vi skal se, om der er opgaver, vi kan løse på en anden måde end i dag. Måske gør vi nogle gange tingene for komplicerede og bruger for mange ressourcer på dem, siger formand for Lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke.

De 20 medlemmer af Prioriteringsrådet skal især drøfte en mere effektiv brug af arbejdskraften i sundhedssektoren.

- Rådets altdominerende fokus er at få efterspørgslen efter sundhedsydelser til at passe med de ansatte, vi har, og ikke dem, vi kunne ønske, vi havde, siger Camilla Noelle Rathcke.