Ivar Boye er død - var politiets øverste chef gennem 19 år

Ivar Boye var vidne i den meget omtalte kommissionssag om den tidligere rocker Dan Lynge.

I en undersøgelseskommission måtte han svare på sit kendskab til eks-rockeren.

Han forklarede, at han havde modtaget et notat om Lynge, og at han mente at have givet det videre til Justitsministeriet. Men det kunne departementschef Michael Lunn ikke huske noget om.

Ved siden af posten som rigspolitichef var Ivar Boye i en årrække medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

De første forsøg med nærpoliti blev gennemført på Boyes initiativ som led i en ændret organisation af politiet.