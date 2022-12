Søofficer idømt bøde for at kysse aspiranter på skoleskib

Kyssene blev uddelt i 2021 på et militært skoleskib og ramte de mandlige aspiranterne på kinden, munden eller begge dele. Det skete om aftenen den 7. september 2021, hvor skibe lå til kaj i Hundested.

Her blev en kadetaspirant kysset på kinden, en anden på munden og en tredje både på kind og mund. Desuden kyssede søofficeren en fjerde kadetaspirant på munden og spyttede whisky ind i munden på ham.

Den 34-årige var også tiltalt for at have kysset en kadetaspirant på kinden, da skibet en måneds tid senere lå til kaj i Aalborg, men det forhold er han blevet frifundet for.

Søofficerens forsvarer, advokat Torben Koch, sagde forud for retssagen, at den tiltalte erkender at have kysset kadetaspiranterne, men at han nægtede sig skyldig i tiltalen.