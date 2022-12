Chef i militæret frifundet for at dysse sag om håndgranat ned

I et anklageskrift bebrejdes han, at han ikke iværksatte de nødvendige undersøgelser, da han sidste sommer fik besked om tyveriet. For eksempel blev Forsvarets Efterretningstjeneste ikke underrettet.

Desuden hævdes han at have givet den unge indtryk af, at der ikke ville ske yderligere, hvis han bare indrømmede og leverede håndgranaten retur til Forsvaret.

Chefen sørgede heller ikke for, at transporten af håndgranaten skete efter forskrifterne, blev det påstået.

Anklageren gik efter at få soldatens kompagnichef idømt en bøde for at have søgt at dysse sagen om tyveri ned.