Ledige straffet for handel i Tyskland: Ombudsmand beder om svar

Tre professorer har over for DR vurderet, at det er i strid med blandt andet retten til fri bevægelighed mellem EU-landene, når kommunerne straffer de ledige for at handle i Tyskland.

Det er et stykke i det, der hedder Aktivloven, som ifølge professorer er på kant med de rettigheder, som EU-lovgivningen giver til borgerne i medlemslandene.

I Aktivloven står blandt andet, hvad ledige ikke må gøre, hvis ikke de vil trækkes i kontanthjælp.

Det omfatter blandt andet, at de kun kortvarigt må befinde sig i udlandet. De skal på et tidspunkt i hvert givet døgn befinde sig i Danmark.