Teenager sigtet for medvirken til drab på gravid kvinde

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport fredag.

Her fremgår det også, at manden ikke blev stillet for en dommer i et grundlovsforhør. Dermed har politiet ikke forsøgt at få manden varetægtsfængslet i sagen.

Han har dog fortsat den alvorlige sigtelse hængende over hovedet.

Det er uvist, hvordan politiet konkret mener, at den 18-årige har været involveret i det brutale drab. Der er ligeledes heller ikke oplysninger om, hvilke beviser man mener at have mod ham.

Kvinden blev stukket flere gange med kniv og fik halsen skåret over. I første omgang lykkedes det læger at få spædbarnet i kvindens mave til at overleve, selv om hendes liv ikke stod til at redde.