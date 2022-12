Energistyrelsen vil hjælpe gasfyrsejere med at spare

Der vil ifølge styrelsen i nogle tilfælde være borgere, som modtager brevet, selv om de ikke længere har gasfyr. Det skyldes, at der kan være fejl i oplysningerne fra BBR.

Sparerådene lyder blandt andet på at sænke temperaturen, at bruge mindre varmt vand, og at få serviceret sit gasfyr.

Ifølge Energistyrelsen kan sparerådene også være relevante for personer i andre boligtyper som eksempelvis lejeboliger, lejligheder, rækkehuse med videre.