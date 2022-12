Det humanitære var karrierens ledetråd

Ole Bang blev student fra Metropolitanskolen i København i 1951, hvorefter han læste til cand.merc. på handelshøjskolen.

Efter endt uddannelse fik han arbejde i Landsskatteretten og siden i et revisorfirma.

Det første job inden for det humanitære var som fuldmægtig i Mellemfolkeligt Samvirke, hvor han blev ansat i 1956. Et par år efter steg han i graderne til kontorchef i Dansk Røde Kors.

Ved siden af sit arbejde har Ole Bang været aktiv i bevægelsen mod apartheid i Sydafrika gennem 1960’erne og 70’erne. Han var næstformand i Fællesrådet for Sydafrika og udpeget som medlem af regeringens udvalg vedrørende støtte til apartheidpolitikkens ofre.

Indsatsen blev internationalt anerkendt, da han i 1967 blev valgt til vicepræsident for The International Defence and Aid Fund for Southern Africa i London.