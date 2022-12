DMI varsler kedelig weekend med skydække og glatte veje

Danskerne bliver heller ikke fri for nedbør i weekenden. Det vil hovedsageligt være regnbyer, men især om aftenen og i natte- og morgentimerne kan der være tæpper af hvidt i byerne, siger vagtchefen.

Vinden bliver let til frisk.

Der ligger for tiden et kraftigt højtryk hen over Rusland, siger Klaus Larsen.

- I sådan en situation er der stigende temperaturer et stykke oppe i højden, som holder på alle de skyer, som bliver dannet rundt omkring, så fugten ikke kan slippe væk. Det er derfor, vi får så mange skyer, siger han.

- Men der vil være mulighed for, at vinden kan bryde det op nogle steder og danne nogle huller i skydækket.

Hvis man er bekymret for nattefrost, kan man orientere sig om køreforholdene på Trafikinfo.dk.