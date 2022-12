Borgere må muligvis vente længe på klar besked om fjernvarme

Han fortæller til Politiken, at det kommer til at tage længere tid, fordi kommunen skal lave nye beregninger og have en dialog med borgerne om, hvorvidt de er villige til at betale en højere pris for tilslutningen.

Morten Slotved understreger, at når prisen på udrulningen stiger, vil man se, at der er områder, som ikke er rentable.

- Vi kommer til at udsende et brev til boligejerne, der er mere løseligt formuleret, end mange borgere havde håbet på, siger han til Politiken.

De samme udfordringer gør sig gældende i Vestforbrænding, der er ejet af 19 kommuner i hovedstadsområdet.

Her er de konkrete projekter først nu ved at blive sendt i udbud. Derfor kommer de pågældende kommuner til at sende breve ud til borgerne uden at have kendskab til konkrete tilbud fra entreprenører.