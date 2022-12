Politi undersøger kemikalieudslip på Landbohøjskolen

På grund af udslippet har Københavns Politi afspærret Thorvaldsensvej på Frederiksberg på strækningen fra Bülowsvej til Grønnegårdsvej. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet forventer en del trafikale udfordringer i forbindelse med afspærringerne. Hvornår det er muligt at ophæve afspærringen, ved vagtchefen ikke.

Borgerne i området opfordres til at lukke vinduer og døre.

Personer på Landbohøjskolen er blevet bedt om at blive indendørs.

Grunden til, at man dog ikke vurderer, at udslippet er farligt, er ifølge vagtchefen, at røgen meget hurtigt bliver fortyndet på grund af vinden.