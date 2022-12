Kemikalieudslip på Landbohøjskolen er blevet inddæmmet

Hvorfor kemikalierne begyndte at udvikle røg, vidste vagtchefen ikke klokken 17 torsdag eftermiddag. Vurderingen var dog, at kemikalierne på en eller anden måde var blevet blandet, lød det.

- Det har dels en meget grim lugt. Dels en lugt af nyfældet træ. Det er den bedste måde, de kunne beskrive det over for mig på, sagde Dyre Sønnicksen.

Kemisk beredskab blev tilkaldt til Landbohøjskolen. Det er eksperter på området, som kommer fra Beredskabsstyrelsen.

Grunden til, at man dog ikke vurderede, at udslippet var farligt fra start, var ifølge vagtchefen, at røgen meget hurtigt blev fortyndet på grund af vinden.

På grund af udslippet havde Københavns Politi afspærret Thorvaldsensvej på Frederiksberg. Det var på strækningen fra Bülowsvej til Grønnegårdsvej.