Thomas Kastrup-Larsen tilføjer, at han er rystet over ransagningen.

Konkret er det borgmesterens forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen, som onsdag blev ransaget af politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) ifølge DR.

NSK oplyser til DR, at det ikke er Aalborg Kommune som forvaltningsmyndighed, der er mistænkt i sagen.

Sagen om udbygningsaftaler går flere år tilbage i Aalborg Kommune.

Kommunen har fået alvorlig kritik for at have indgået aftaler, hvor den bad bygherrer betale for udgifter, som ellers var kommunale.