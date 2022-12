Mor dømt og udvist for at tilbageholde datter i Pakistan

Datteren blev også gennem længere tid tilbageholdt i Pakistan. Det var moren, der i februar 2017 rejste med datteren til Pakistan, mens stedfaren var i landet flere gange.

Fra omkring april 2017 og et år frem blev pigen låst inde i forskellige huse uden adgang til telefon eller internet.

Efterfølgende fik pigen flere frihedsgrader, men hun har ifølge retten været forhindret i at tage hjem.

- For (stedfaren, red.) har vi lagt til grund, at han må have været vidende om, at det her foregik, siger dommeren.

På grund af tilbageholdelsen af datteren i Pakistan er moren også dømt efter en paragraf om genopdragelsesrejse.

Moren forsøgte også at tvangsgifte datteren til et familiemedlem i Pakistan, da var pigen 15 år. Retten har lagt vægt på, at moren sagde, at ”kvinderne i deres familie kun forlod huset som brude eller som lig”.