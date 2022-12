Præventiv medicin bidrager til fald af nye hiv-diagnoser

Det er en behandling, hvor der tages en pille hver dag. Pillen indeholder stoffer, der gør det umuligt for hiv at overleve i kroppen. Pillen beskytter ikke mod andre kønssygdomme end hiv.

Thomas Hüberts, der er forebyggelseschef hos Aids-Fondet, kalder pillerne helt afgørende for de faldende diagnosticeringer.

- Vi har knap 2000 mennesker på PrEP i Danmark, og det er det, der gør, at tallet falder.

Men et tilfælde et for meget, og derfor har Aids-Fondet sat et mål - og de finder det efterhånden realistisk:

- Som vi ser udviklingen, mener vi, det er realistisk, at vi kan have et Danmark uden nye tilfælde af hiv i 2030, siger Hübertz.

Hiv behandles med daglig medicin. Tages den korrekt, smitter sygdommen ikke, og personer med velbehandlet hiv kan leve et langt liv ligesom ikkesmittede.