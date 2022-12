Politi til skoleelever i Varde: Slet video med mulig tvang

Sigtelserne mod de tre drenge er også uvis.

Det står dog klart, at en dreng er blevet udsat for mulig ulovlig tvang, og at episoden er blevet optaget på film. Videoen af det er siden blevet delt med andre.

Politiet har torsdag givet en række råd til forældre. Her lyder det blandt andet, at forældrene skal tage en snak med børn om, at det kan have konsekvenser at dele krænkende billeder og videoer.

Desuden skal børnene gøres opmærksomme på, at man ikke selv må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke - heller ikke med sine bedste venner. Det kan være strafbart.