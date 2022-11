Politi undersøger hændelse ved Greve-borgmesters hjem

Over for TV 2 Lorry ønsker hun tirsdag aften ikke at uddybe, hvad den øgede sikkerhed dækker over.

Midt- og Vestsjællands Politi kan hverken be- eller afkræfte over for Ritzau, at der er iværksat tiltag for at øge sikkerheden ved borgmesterens bopæl.

Vagtchefen siger, at politiet er ”i tæt dialog med borgmesteren”.

- Vi opfordrer også til, at hvis der er nogle borgere, der har bemærket noget i relation til den hændelse, må man meget gerne ringe 114, siger Boye Rasmussen.

Pernille Beckmann skriver på Facebook, at familien mere end en gang har været udsat for ”hændelser, der minder om chikane”.

Til TV 2 Lorry uddyber hun, at der er tale om ”stort og småt”.

- Når man har sådan et job, som jeg har, så oplever man stort og småt. Drengestreger er normalt ikke synderligt alvorlige.