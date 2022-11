Landsret skal afgøre straf for kvindes husmorliv i IS-kalifat

Det bliver op til Vestre Landsret at afgøre, hvilken straf en 35-årig dansk mor skal have for at have rejst til Syrien og fremmet Islamisk Stat (IS).

For Statsadvokaten i Viborg har anket den dom, som Retten i Esbjerg 18. november afsagde mod kvinden. Her blev hun idømt tre års fængsel. Men det er ikke nok, mener anklagemyndigheden.