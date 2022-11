Helikoptere og skibe i eftersøgningsaktion ud for Skagen

Med to redningshelikoptere og skibe har Forsvaret tirsdag gang i en eftersøgningsaktion i farvandet omkring Skagen.

Her leder man efter en filippinsk mand, som man formoder, er faldet over bord. Han blev sidst set på et civilt tankskib mandag klokken 17.30.

- Man opdager, at han ikke er på skibet klokken otte her til morgen, siger vagthavende befalingsmand ved Forsvarets Operationscenter Per Frederiksen.