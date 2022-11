Eksperter dumper dansk indsats for at beskytte naturen

Det står skidt til med naturen i Danmark, lyder konklusionen i den første rapport fra Biodiversitetsrådet.

Det er et råd bestående af natureksperter, som vejleder regering og Folketinget om, hvad man skal gøre for at fremme naturen.

Det fremgår af rådets rapport, der udkommer tirsdag, at Danmark er langt fra at leve op til EU’s mål på naturområdet.