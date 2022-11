Forskere og Dansk Industri kritiserer Danmarks rumindsats

Hun fortæller, at det er sjældent, at et lille land som Danmark har en eliteastronaut som netop Andreas Mogensen.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi i Danmark er så uambitiøse, når det kommer til rummet.

- Det er det mest højteknologiske, som findes. Der er lavet alle mulige rapporter, som viser, det er en rigtig god forretning for Danmark at investere i rummet. Vi får hver en krone flere gange igen, siger hun.

Ifølge ESA’s konvention har Danmark nemlig krav på at få sin investering tilbage i form af kontrakter til både industri og forskningsinstitutioner.