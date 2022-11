Mand på stoffer dræbte 70-årig med økse og ringede 112

- Sigtede har ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor han gjorde det, siger anklageren til Ritzau.

Den mistænkte protesterede ikke mod anklagerens krav om varetægtsfængsling. Fængslingen er foreløbigt sat til at vare indtil 20. december, besluttede dommeren i Odense.

Ifølge den sigtede mand kendte de to hinanden fra narkomiljøet, og den sigtede overnattede hos den 70-årige, har han forklaret. Den 46-årige boede i Fredericia.

Ifølge Ekstra Bladet forklarede manden, at han først havde besluttet at forsøge at tage livet af sig selv ved at sprøjte sig med kokain og heroin.