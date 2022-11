- Priserne stiger, fordi det er blevet koldt i Europa, og vinden har lagt sig. Derfor skal vi ud og købe vores energi i Tyskland til en langt højere pris, fordi det i højere grad er gaspriserne, der styrer prisen der, siger han.

For at gøre ondt værre er det ikke kun vinden, der har lagt sig. Norske og svenske vandenergifaciliteter producerer heller ikke ret meget strøm for tiden, fortæller Ole Sloth Hansen, der er råvarestrategichef i Saxobank.

Han forventer ligesom Jack Michael Kristensen, at prisen på strøm den kommende tid bliver højere. Især på grund af vejret, hvor vedvarende energikilder ikke producerer ret meget strøm, men hvor der er behov for meget energi, fordi det er koldt.