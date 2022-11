Chatkontakten mundede ud i, at 474a satte den tiltalte i forbindelse med en anden agent kaldet 472a, som kunne skaffe den tiltalte et våben.

De mødtes den 30. april 2020 på parkeringspladsen i krydset mellem Blushøjvej og Ny Ellebjergvej i København.

Her blev Akbulut anholdt efter at have fået overdraget en Glock-pistol og ammunition.

Sagens anklager, Emil Folker, er glad for, at det lykkedes at stille manden til ansvar for de terrorhandlinger, som PET forhindrede ham i at begå.

- I dag må alle må være taknemmelige for, at PET har afværget et eller flere terrorangreb fra tiltaltes side, og at det endda er sket på en sådan måde, at ingen er kommet skade - heller ikke tiltalte, siger han.