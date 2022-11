Politiet tavs om hændelse i Dianalund

Tidligst tirsdag vil Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi løfte sløret for, hvad man mandagen igennem har foretaget sig i Dianalund.

I tre tweets i løbet af dagen har politiet fortalt, at man var til stede på Kærvej i byen, der ligger nord for Sorø.

Beskeden har været, at politiet var til stede for at undersøge ”en hændelse”.