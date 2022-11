Anklagerne mod læge vokser: Tiltalt for endnu en krænkelse

En fjerde kvinde har meldt sig i en sag, hvor en 30-årig læge er tiltalt for at have krænket tre kvinder. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er læge, og det var netop i den rolle, at krænkelserne fandt sted.

Den 30-årige er nu også tiltalt for at have krænket en fjerde kvindelig patient ved at krænke hendes blufærdighed.