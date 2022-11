Helikoptere affyrede fire varselsskud fra en afstand på ca. 225 og 217 meters afstand og skød til sidst mod bådens motor for at standse den. Frømænd i en specialbygget gummibåd nåede efterfølgende frem til skibet, hvor de formodede pirater åbnede ild, som frømændene svarede igen på.

Den 40-årige mand er i sagen ikke blevet retsforfulgt for pirateri og heller ikke for selv at have afskudt skud mod de danske soldater.

Politiets teknikere har ikke kunne finde krudtslam på den tiltaltes hænder, men det er også kommet frem under retssagen, at han først uger efter ildkampen, den 8. december 2021, var til krudtslamsprøve fordi hans hånd var beskadiget.

Det er dog anklagemyndigheden opfattelse, at skyderiet mod de danske soldater er sket i forening og fælles forståelse, og man har har gået efter en straf på mellem et års fængsel og et år og tre måneder og krævet manden udvist med et indrejseforbud i 12 år.

På den anden side har forsvaret argumenteret for, at manden ikke var pirat og blot forsøgte at at flygte.

Forsvarsadvokaten Jesper Storm Thygesen har også argumenteret for, at der er et sket forskelsbehandling i sagen med henvisning til, at tiltalen mod tre andre overlevende mænd på båden, som blev tilbageholdt efter skyderiet, blev frafaldet. Det var den daværende justitsminister Nick Hækkerup, som i januar ekstraordinært meddelte anklagemyndigheden, at tiltalen skulle frafaldes, bl.a. med begrundelsen om, at »vi ingen interesse (har) i at få de pågældende til Danmark.«