Storebæltsbroen er lukket for vindfølsomme køretøjer

Som udgangspunkt er et køretøj vindfølsomt, hvis det har påhæng og ikke er meget tungt lastet.

Det vil sige biler med trailere, campingvogne eller lastbiler, der ikke har meget tung last. Det er altid op til chaufføren selv at vurdere, om et køretøj er vindfølsomt.

Ifølge Vejdirektoratets trafikkort blæser det op til 17 meter i sekundet fra sydøst på dele af broen omkring klokken 08.10.