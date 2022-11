Overgangen til december byder ikke på rigtigt vinterligt vejr

Kulden skyldes et højtryk over Rusland, som langsomt forskydes mod vest. Det får koldere luft til at strømme indover Danmark, lyder det fra DMI.

Derfor kommer dagtemperaturerne til at ligge på mellem to og fem graders varme. Om natten kan temperaturen nogle steder komme under frysepunktet. Andre steder byder natten på helt op til fire graders varme.

Overordnet bevæger vejret sig den kommende uge altså i takt med kalenderen - tættere og tættere på vinter.

- Vi starter med mildt vejr, og så bliver det koldere og koldere. Men rigtig vinterligt koldt bliver det nok ikke.

Det skyldes skyer og blæst, forklarer han.

- Det holder lidt på varmen, siger Martin Lindberg.