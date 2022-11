Danmark scorer kassen på udenlandske studerende

Det viser en ny stor analyse, som Damvad Analytics har lavet for Ingeniørforeningen (IDA).

Internationale studerende har dermed kastet over 26,7 milliarder kroner i samfundskassen i årene 2007-2020.

Alene bidraget fra de udenlandske studerende på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser såsom ingeniører nærmer sig 12 milliarder kroner.

Resultaterne står i kontrast til, at et flertal i Folketinget sidste år lagde et loft på antallet af udenlandske studerende for at dæmpe de danske udgifter til SU.