Politi: Et stigende antal mindreårige sælger hash på Christiania

Politiet vurderer, at der er tale om en ny tendens, hvor teenagerne arbejder i hashboderne i Pusher Street på Christiania. Dermed har de forbindelse til den organiserede hashhandel, som bander og rockergrupperinger står bag.

- Det tegner et billede af, at nogen har sluppet håndbremsen, siger politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi til Berlingske.

- Tidligere ville christianitter have grebet ind og råbt ad dem, men nu kan vi konstatere, at 15-16-årige står bag boderne, uden at der sker noget.