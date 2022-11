To mænd stilles for en dommer i drabssag fra Brøndby Strand

Det var klokken 10.50 lørdag formiddag, at politi, ambulancer og lægebiler rykkede ud til Hallingparken, der er et boligområde i Brøndby Strand.

Alarmen gik på knivstikkeri, og det viste sig, at to mennesker var blevet såret. En mand i 40’erne døde af sine kvæstelser, mens en kvinde i 30’erne overlevede at blive ramt af en kniv.

Politiet arbejdede på stedet i flere timer, og klokken 16.37 blev det meldt ud via Twitter, at der var foretaget anholdelse i sagen. Her blev det dog ikke oplyst, hvor mange personer der var tale om.