To mænd på 42 og 66 år fængslet for dødsvold i Brøndby

I de kommende godt to uger skal en 42-årig mand og en 66-årig mand sidde bag tremmer varetægtsfængslet for grov vold med døden til følge.

Det er resultatet af et cirka fire timer langt grundlovsforhør ved Retten i Glostrup søndag.

De to mænd er sigtet for at have dræbt en mand i 40’erne i en lejlighed i Brøndby Strands boligområde Hallingparken lørdag.