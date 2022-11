To mænd på 42 og 66 år er sigtet for drab i Brøndby Strand

- To personer bliver fremstillet i grundlovsforhør, og de er begge sigtet for drab, siger han.

De to mænd blev anholdt på stedet, da Københavns Vestegns Politi lørdag formiddag klokken 10.50 rykkede ud til Hallingparken i Brøndby Strand.

Det viste sig, at en mand og en kvinde var blevet stukket ned i en lejlighed i boligområdet. Manden, der var i 40’erne, døde af sine kvæstelser. Kvinden blev kørt til hospitalet og overlevede.

De to anholdte mænd er sigtet for at have dræbt manden, men de er ikke sigtet for at have begået en forbrydelse mod kvinden.