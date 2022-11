En mand har mistet livet efter at være blevet stukket ned i Hallingparken, der er et boligområde i Brøndby Strand. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

- Vi kan oplyse, at en mand i starten af 40’erne er afgået ved døden efter knivstik, skriver politikredsen klokken 14.25.

Et par timer tidligere blev det blot meddelt, at politiet var rykket massivt ud i forbindelse med et ”mistænkeligt forhold”.