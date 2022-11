Spøgelsesbilist anholdt på Djursland: Politiet søger vidner

- Vi søger vidner i sagen. Har du set denne bilist i nat, så ring 114. Tak, skriver Østjyllands Politi i opslaget.

Vagtchef Morten Bang uddyber over for Ritzau, at den anholdte bilist er en 38-årig mand, som var påvirket af alkohol.

- Han er blevet anholdt og sigtet for spirituskørsel og for overtrædelse af straffelovens paragraf 252 om at forvolde fare for andres liv eller førlighed, fortæller vagtchefen.

Det lykkedes politiet at standse og anholde manden på motorvejen ved Lystrup nord for Aarhus.