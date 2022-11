32.809 Pokémon-kort sikrer danske brødre verdensrekord

- Jeg har altid haft lidt samlemani. Hvis jeg først stoppede med at samle på en ting, så startede jeg på noget andet.

- Så jeg sagde til mig selv, at nu ville jeg blive ved med at samle Pokémon-kort. Og så er det egentlig blevet ved derfra, siger Jens Ishøy Prehn.

Første gang brødreparret fik øjnene op for, at der var en rekord for den største samling af Pokémon-kort, var i 2016. Der var rekorden på omkring 20.000 kort.

- Der tænkte jeg, at vi da havde langt over 20.000, så jeg kontaktede Guinness, der så vendte tilbage med, at det skulle være forskellige kort. På det tidspunkt havde vi omkring 14.000 forskellige kort.

- En Guinness-rekord er alligevel en ret stor ting, og der er ikke langt fra 14.000 til 20.000. Så der satte vi lidt målet om, at det var noget, vi ville gå efter, lyder det fra Jens Ishøy Prehn.